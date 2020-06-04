استغرق 5 ساعات.. استئصال ورم سرطاني لمريض بالمستشفى التعليمي في طنطا

أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، نجاح فريق طبي من جراحي المستشفى التعليمى العالمي بجامعة طنطا، في استئصال ورم سرطاني بالإثنى عشر، لمريض يبلغ من العمر 51 عاما، خلال عملية جراحية ناجحة، استغرقت 5 ساعات.

أكد الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن هذه العملية تعتبر من أكبر العمليات الجراحية المعقدة في مجال جراحات الجهاز الهضمي، التي تستغرق من 5 إلى 9 ساعات.

أوضح الدكتور محمود سليم مدير المستشفي التعليمى، أنه تم اجراء جراحة لاستئصال الورم السرطاني بالجزء الثاني من الاثنى عشر، حيث تم استئصال رأس البنكرياس والاثنى عشر، وجزء من المعدة وجزء من اللفائفي.

وأضاف "سليم"، قيام الفريق الطبي بعمل سونار جراحي للمريض داخل غرفة العمليات، للتأكد من عدم انتشار الورم بالكبد، كما تم عمل تحليل عينة باثولوجية للعقد الليمفاوية للبطن، للتأكد من عدم انتشار ليمفاوي للمرض.

وأشاد الدكتور حسن التطاوى، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة طنطا، بجهود الفريق الطبي الذي أجرى العملية، الذي ضم كل من الدكتور محمد حمدي أبو ريه، والدكتور شريف صابر، والدكتور محمود عبدالناصر، والدكتور عمرو سامح، والدكتور أحمد سويلم مدير العمليات بالمستشفى، وطاقم التخدير، الذي ضم كل من الدكتورة شيماء الرهوان، والدكتور سليمان ناصر، والدكتورة سلمي قنديل، والدكتورة مارتينا فرج، وطاقم تمريض الجراحة المعاون، الذي ضم كل من أمنية جمال، وسارة الجرواني، وشيماء إبراهيم.