بعد اختياره لـ"عزل كورونا".. معلومات عن مستشفى طنطا العالمي

مستشفى طنطا العالمي بجامعة طنطا، يعد واحدا من 3 مستشفيات جامعية، أعلن عنها اليوم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفى المنصورة الجامعي، ومستشفى القلب والصدر الجامعي بالمنيا الجديدة، كمستشفيات جديدة لعزل مصابي كورونا ودخول خدمة العزل الصحي والعلاجي.

يعد مستشفى طنطا العالمي بجامعة طنطا، صرحا طبيا عملاقا، وضع حجر تأسيسه في 1982 الدكتور فؤاد محي الدين، رئيس وزراء مصر الأسبق، والمستشفى ممول من البرتوكول المالي الفرنسي المبرم عام 1978، وتم تصميم المستشفى على شكل حرفي " T.H " ، اختصارا لـ " Tanta Hospital" ، على مساحة 15 فدان، بسعة 1000 سرير، و15 غرفة عمليات و22 غرفة تحضير مرضى، وغرفتين عناية مركزة بهما 22 سرير، وغرفة افاقة بها 20 سرير، و13 غرفة اشاعة و14 عيادة خارجية و23 معمل و10 مدرجات تعليمية، و9 مصاعد، وغرفة غسيل كلوي سعة 9 أسرة، ومبنى المستشفى مكون من 6 طوابق و 13 منطقة ومهبط طائرات " الاسعاف الطائر"، بتكلفة تخطت الـ 2 مليار جنيه، وتم افتتاح المستشفى في منتصف اكتوبر 2014 من قبل المهندس ابراهيم محلب، رئيس وزراء مصر في ذلك الوقت، كمرحلة أولى بطاقة استيعابية 450 سرير، ويخدم المستشفى نحو 20 مليون نسمة في محافظات الوجه البحري.

قال الدكتور محمود سليم، مدير المستشفى، ان المستشفى يقدم الخدمة للألاف من المرضى المترددين عليه يوميا ويعمل بكامل طاقته دون أن يسجل حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا، منذ ظهور الجائحة، وتمكن من اجراء 270 عملية جراحية ضمن قوائم الانتظار وخارجها والاستمرار في خطة الجامعة لإنهاء قوائم الانتظار واستمرار تقديم الخدمات العلاجية للمرضى المترددين على المستشفى بشكل يومي، وعدم تأجيل أو تأخير أي عملية جراحية لأي مريض رغم ظروف كورونا وما يشهده العالم وخاصة في المجال الطبي.

وأوضح أن هناك اجراءات وخطوات وقائية اتخذتها إدارة المستشفى لحماية طواقمها الطبية من الإصابة، منها بوابة تعقيم ذاتيه في مدخل المستشفى، وغرفة فرز والكشف الطبي على المرضى قبل دخولهم المستشفى، وأيضا توفير أجهزة قياس درجات الحرارة في جميع مداخل ومخارج المستشفى والكشف على المرضى والمواطنين المترددين على المستشفى، الى جانب توفير كافة مستلزمات التعقيم والملابس الوقائية والعازلة.