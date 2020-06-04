تمديد مهلة إزالة "فروشات" بيع قطع غيار السيارات المستعملة ببورسعيد

صرح اللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي، أنه جرى تمديد المهلة النهائية لأصحاب فروشات بيع قطع غيار السيارات المستعملة، بمنطقة بنك الإسكان، حتى يوم الأحد المقبل، لإزالة الإشغالات، وفتح الشوارع، قبل تحرير المحاضر والإحالة إلى النيابة العسكرية.

وأوضح أن هذه المهلة، تأتي كفرصة أخيرة لهم، مراعاة لبعض الاعتبارات الإنسانية، وفي حال عدم الإستجابة وإزالة الإشغالات، وفقا لهذه التعليمات، سيتم إزالة الفروشات وتحرير محاضر لهم بإشغال الطريق، والتعدى على الطرق العمومية، وسيحرر لهم محاضر بالعرض على النيابة العسكرية، ومحاكم أمن الدولة طوارئ.

وأعلن أنه تم تنفيذ 6 قرارات هدم وإزالة لمباني وعشش من الطوب الأحمر بمساحة 420 و ذلك من خلال حملة موسعة لإزالة التعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء والخروج عن خط التنظيم بمنطقه العشر عمارات بالضواحي، وذلك في إطار جهود الدولة لإزالة كل التعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء، والخروج عن خط التنظيم.