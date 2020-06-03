"التموين": غرامة 4 آلاف جنيه على من لا يرتدي كمامة في المتاجر

كشف المهندس أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الخارجية، تفاصيل الغرامات الموقعة على المترددين على المتاجر والسلاسل الغذائية، وكذلك أصحابها أيضًا، حال وجود أي مخالفات بشأن عدم ارتداء الكمامات في ظل مجابهة الدولة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موضحًا أن أي مكان يستلزم طبيعته تواجد الجماهير فيه، يخضع لقرار عدم دخول المترددين عليه، بدون ارتداء الكمامة.

وأضاف "حسام الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن آلية تنفيذ هذا الأمر تقع على عاتق صاحب المتجر والمواطن أيضًا، وكلاهما يتحمل المخالفة المالية أو المخالفة الإدارية بالنسبة لصاحب المتجر، فالعقوبة المالية 4 آلاف جنيه، للمواطن الذي لا يرتدي الكمامة في الأماكن العامة، أو يتم ضبطه في محل بدونها.

وأكد مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الخارجية، أن من يوقع عليهم الغرامة هو الجهاز الرقابي، من خلال المفتشين الرقابيين الذين يجوبون الأسواق في حملات يومية، وإذا ضبط رقيب أي مخالفة سيقوم على الفور بعمل محضر وإبلاغ النيابة الإدارية به، وأيضًا يتعاون مع الجهاز الرقابي، جهاز حماية المستهلك الذي يشترك في تنفيذ هذا القرار، بالإضافة للمحليات.