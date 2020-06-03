تكريم قيادات ومسئولين لرفعهم أبحاث طلاب التعليم الفني بنسبة 100% بكفر الشيخ

قررت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، تكريم عدد من المسئولين والقيادات، لنجاحهم في رفع الأبحاث الإلكترونية لطلاب التعليم الفني "الصف الأول والثاني"، في عدد من الإدارات التعليمية خاصة إدارة برج البرلس التعليمية التي تمكنت من رفع جميع أبحاث الطلاب بنسبة 100%، بالإضافة لمدرسة الحامول الثانوية التجارية، وعدد كبير من مدارس الإدارات التعليمية الـ13 .

وأكدت وكيل الوزارة، أنها تتقدم بالشكر والتقدير لمدير مدرسة برج البرلس التجارية وفصول المقصبة ،عبد الحليم عبد المجيد، وجمال عوض ومسئولي المنصة بالمدرسة، وإيمان قاسم، وفايزه السيد لويزو ،لمساهمتهم الفعالة في رفع 2331 بحثا إلكترونيا.

وأضافت وكيل الوزارة، أنها تقدم الشكر للمهندس عبد الناصر الزعيم، منسق إدارة البرلس، والمهندس محمد السبكي ، مدير عام التعليم الفني، والدكتور أحمد وعيوع ،مدير عام إدارة برج البرلس ،وعصام غانم مسئول التعليم الفني بالإدارة ،و هاني حمدان منسق المنصة بالمديرية.

وقالت وكيل الوزارة، كما تتقدم بالشكر لمدرسة الحامول الثانوية التجارية بنات ، وخاصة مدير المدرسة ،مصطفى موسى، ومسئول المنصة ،حمادة عبد العزيز ،ومسئول المنصة بإدارة الحامول التعليمية ، والمهندس غنيم السيد لمساهمتهم الفعالة ، في مساعدة وتسهيل رفع الطلاب أبحاثهم على المنصة.