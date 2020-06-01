نجل الراحل حسن حسني: كل لما أشوف فيديوهاته على السوشيال ميديا بتأثر

قال هشام حسن حسني، نجل الفنان الراحل حسن حسني، الذي وافته المنية فجر السبت الماضي عن عمر ناهز الـ 89 عامًا إثر إصابته بأزمة قلبية، إن من أصعب المواقف التي عاشها والده هي وفاة شقيقته "رشا" التي توفيت منذ 6 سنوات، حيث مثَّل ذلك صدمة كبيرة له، وظل منذ وفاتها محتفظاً بصورته معها كخلفية للموبايل، "حتى لو غيَّر الجهاز دائماً قبل نقل البيانات إلى الهاتف الجديد يحرص أن تكون الخلفية لصورته مع رشا".

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث"، أن والده رحل لكنه ترك لهم الترابط والحب، "سابلنا اللمة والحب لو عاوزين نبسطه دلوقتي هنتجمع كلنا مش إحنا بس لكن أولاد زوجته أيضاً لأنه تولى رعايتهم وتربيتهم منذ صغره ولم يفرق بيننا أبداً لو حد مننا نقص في أي لمة من أولاده وأولاد زوجته يبقى زعلان".

وأشار نجل الفنان الراحل، إلى أن والده تعرض لوعكات سابقة كان بعضها يستمر لمدة شهر في المستشفى لكن هذه المرة لم يستغرق أكثر من 24 ساعة ومات، مشيراً إلى أن والده ترك فراغاً كبيراً برحيله "كل ما أشوف فيديو دلوقتي على السوشيال له بتأثر جداً وكأني بشوفه لأول مرة".