غسيل 60 ثانية بالصابون وتقطيع.. وزيرة البيئة تحسم طريقة "رمي الكمامات"

عرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، خلال اجتماع الحكومة اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تقريراً حول الأسلوب الآمن لجمع مهمات الوقاية الشخصية للتخلص منها، خلال مرحلة التصدي لفيروس كورونا المستجد.

غسل الجوانتي والكمامة بالماء والصابون من 40 إلى 60 ثانية قبل التخلص منهم

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الإجراءات التي كانت تتخذها الوزارة قبل صدور قرار مجلس الوزراء بفرض ارتداء "الكمامة" في الأماكن العامة، ووسائل النقل الجماعي، كانت تتمثل في "التوعية"، سواء بكيفية التعامل الآمن مع مهمات الوقاية الشخصية قبل إلقائها مع القمامة المنزلية، بالتنسيق مع وزارتي الصحة والدولة للإعلام، إلى جانب كيفية التخلص الآمن من النفايات الطبية من خلال تنفيذ حملات للمرور على المستشفيات، فضلاً عن تكثيف حملات التوعية من خلال السوشيال ميديا، للتوعية بكيفية التخلص الآمن من مهمات الوقاية الشخصية.

تقطيع الجوانتي والكمامة لمنع إعادة الاستخدام.. ووضعهما في كيس وإلقاءه بصندوق القمامة

ولفتت إلى أن الأسلوب الآمن للتعامل مع "الجوانتي والكمامة" بالمنازل، يبدأ بغسل الجوانتي والكمامة بالماء والصابون من 40 إلى 60 ثانية قبل التخلص منهم، ثم تقطيع الجوانتي والكمامة لمنع إعادة الاستخدام، وأخيراً وضع الجوانتيات والكمامات بعد تقطيعها في كيس ويتم إيداعه مع المخلفات المنزلية، وحذرت الوزيرة من خطورة عدم التخلص الآمن من الكمامات والذي قد يؤدي إلى آثار صحية خطيرة.

وزيرة البيئة تشدد على ضرورة توفير مهمات الحماية اللازمة لعمال النظافة

وأوصت وزيرة البيئة بتكثيف حملات التوعية عبر القنوات الفضائية والسوشيال ميديا عن أهمية التخلص الآمن من تلك المستلزمات، إضافة إلى اتخاذ عقوبات رادعة لمنع إعادة استخدام الكمامات والجوانتيات والإتجار بها.

عقوبات رادعة للتخلص غير الآمن من المخلفات الطبية والفرز والنبش العشوائي في الشارع

وشددت على ضرورة توفير مهمات الحماية اللازمة لعمال النظافة بالمحافظات، والالتزام بتطبيق العقوبات المنصوص عليها بقانون 38 لسنة 67 والتي تجرم عملية التخلص غير الآمن من المخلفات وعملية الفرز والنبش العشوائي في الشارع.