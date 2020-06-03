وزيرة البيئة تنصح بغسل الكمامة والجوانتي وإلقائهما في القمامة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، إن المواطنين غير معتادين على السير بمهمات وقاية شخصية، مشددة أنه يجب أن نعتاد عليها، مشيرة إلى أن العالم كافة، يتطلب أن يسير المواطن بـ"الكمامة والجاونتى"، إلى جانب التخلص الآمن منهما بعد الاستعمال.

وقالت فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "لابد أن نعتاد عليهما.. والوزارة وجدت ضرورة توعية المواطنين بأهمية التخلص منهما، وأعلنت عن سبل ذلك".

وناشدت وزيرة البيئة، المواطنين بضرورة غسل الجوانتى والكمامة بالمياه والصابون، ومن ثم تقطيعهم ووضعهما فى كيس القمامة.

وتابعت: "العاملين فى جمع القمامةيبذلون مجهود كبيراً لا يقل عن جهود الآخرين.. وحفاظا على أرواحهم يجب اتباع الإجراءات الاحترازية والطبية حتى لا يلحق الضرر من يبذلون جهودهم فى حماية المجتمع. وتابعت الوزيرة".

واستطردت: "فكرة أننا نقطع الكمامة والجوانتى بعد استخدامهم تهدف إلى عدم قيام أحد بإعادة استخدامهم أو الاتجار بهم بشكل غير مشروع"، مشيدة بدور الشباب والمجتمع المدنى فى توعية المجتمع بخطورة فيروس كورونا، مضيفة: "المجتمع المدنى والشباب كان لهم دور كبير فى توعية المواطنين".