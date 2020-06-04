بعد تحذير وزيرة البيئة.. غرامة وحبس عقوبة التخلص غير الآمن للكمامات

طالبت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، باتخاذ عقوبات رادعة، لمنع إعادة استخدام الكمامات والجوانتيات والاتجار بها.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وطالبت الوزيرة، بالالتزام بتطبيق العقوبات المنصوص عليها بقانون 38 لسنة 67، التي تجرم عملية التخلص غير الآمن من المخلفات، وعملية الفرز والنبش العشوائي في الشارع.

الفقي: عقوبات تتراوح من الغرامة للحبس

قانون 38 لسنة 67، الذي يجرم عملية التخلص غير الآمن من المخلفات وعلمية النبش العشوائي في الشوارع، يسري على كل الأشخاص الطبيعية والشخصيات الاعتبارية، كالمستشفيات والهيئات المختلفة، وكل الجهات المعنية بذلك، وتقع عقوبات على من يخالف هذه الالتزامات، في التخلص من المخلفات الطبية، وفقا للدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي.

وأضاف الفقي لـ"الوطن"، أن عقوبات قانون البيئة تصل إلى الجنايات، تتراوح بين الحبس أو الغرامة، أو إحدى هاتين العقوبتين، على كل من يخالف ذلك، خاصة في ظل ظروف الوباء الحالية.

وقالت فؤاد، في تصريحات لها على هامش الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إنه يوصى بغسل الجوانتي أو الكمامة بالماء والصابون، من 40 إلى 60 ثانية، قبل التخلص منهم، ثم تقطيع الجوانتي والكمامة، لمنع إعادة الاستخدام.