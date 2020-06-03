نائب يطالب بتطبيق قانون الطوارئ على المستشفيات الرافضة لتسعيرة كورونا

أعرب الدكتور مجدي مرشد، عضو مجلس النواب، عن اندهاشه وذهوله من موقف المستشفيات الخاصة، تجاه تسعيرة وزارة الصحة، بشأن علاج مرضى فيروس كورونا المستجد.

وقال "مرشد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن القطاع الخاص جهة من جهات الدولة، ومستحيل أن يتنصل من مسؤولياته القانونية.

وأضاف أن مصر تمر بأزمة مثل باقي دول العالم، فيما يتعلق بجائحة كورونا، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة، تتعامل بمنتهى الطيبة واللين مع المستشفيات الخاصة، ووضعت لهم تسعيرة عادلة، وعليه يجب تطبيق قانون الطوارئ على من يرفض مساعدة الدولة.

وتابع "مرشد": "ده مش وقت خيار، نحن في وقت أزمة وليس وقت استهتار أو تهاون، بنكسب والحمد الله، ولما تكون الدولة عوزانا لا نتردد، ويجب تطبيق قانون الطوارئ على الرافضين لتسعيرة وزارة الصحة".

وعلق عضو مجلس النواب، على ما قاله الدكتور خالد سمير عبدالرحمن، عضو مجلس إدارة غرفة مقدمي الخدمات الصحية للقطاع الخاص باتحاد الصناعات، بأن 100% من المستشفيات الخاصة انسحبت من تسعيرة وزارة الصحة، قائلاً: "حرّف الهلع إلى دلع"، موضحاً أن لجوء مرضى كورونا إلى المستشفيات الخاصة يأتي لعدم كفاية المستشفيات الحكومية، وليس من قبيل الترفيه.