نزيه: تسعير علاج كورونا يختلف بين المحافظات

علق الدكتور أحمد نزيه المتحدث الرسمي باسم غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، على التسعيرة التي أعلنتها وزارة الصحة، الخاصة بفيروس كورونا، والحد الأقصى بعلاج مرضي كورونا، في المستشفيات الخاصة.

وقال نزيه، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية Ten، إن المستشفيات الخاصة، جزء من المنظومة الصحية في مصر، ونحن الآن نمر بمرحلة حرجة، بسبب انتشار مرض فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وبالتالي لابد أن تتضافر جهود القطاعات الصحية في الدولة، من أجل أن نمر من هذه الأزمة بسلام وأمان للمصريين كلهم.

وأكد، أن هناك تنسيق دائم بين القطاعات الصحية المختلفة، "وزارة الصحة، المستشفيات الجامعية، التأمين الصحي، المراكز الطبية المتخصصة"، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الصحة، وجميع مؤسسات الدولة والقيادة السياسية، في إدارة أزمة فيروس كورونا، التي كانت بشكل جيد جدا، وسنبدأ ملاحظة انخفاض في الحالات، بحيث نمر من هذه المرحلة، ونبدأ في التعايش مع هذا المرض.

وتابع: بخصوص التسعيرة فهناك قانون يسمي "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"، وهذا القانون يمنع أي تفاوت في الأسعار من مقدمي الخدمة، ولابد أن نشير إلى أن موضوع التسعير يخضع لأشياء كثيرة جدا، من ضمنها أن التسعير يختلف بين محافظة وأخرى ومن مكان لآخر، ولها محددات كثيرة لتحديد السعر المناسب لعلاج حالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.