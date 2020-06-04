محافظ قنا: إزالة 243 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

صرح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا بأن الوحدات المحلية بالمحافظة، قامت اليوم بعدة حملات لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي بالتنسيق مع وحدة متابعة ازالة التعديات بالمحافظة وقوات الشرطة من مديرية أمن قنا أسفرت عن إزالة 243 حالة تعد.

وأوضح المهندس عمر عبدالباقي، مدير وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة، أن حملات الإزالة نجحت في إزالة 39 حالة تعد بالمباني على أراضي أملاك الدولة بمراكز قنا ونجع حمادي ونقادة بمساحة 5697 متر مربع وازالة 2 حالة تعدي بالزراعة علي املاك الدولة بمركزي قنا والوقف بمساحة 2 فدان ، وازالة 176 حالة تعدي بالبناء علي الاراضي الزراعية بمراكز قنا وقـفط والوقف وابوتشت وفرشوط ونجع حمادي وقوص بمساحة 8 افدنه و17 قيراط و9 أسهم، بالإضافة إلى إزالة 26 حالة مخالفة بناء عشوائي بمركز دشنا بمساحة 5716 مترا مربعا.

وأضاف أن إجمالي ما تم إزالته منذ بدء تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وحتي الان بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغ 501 حالة تعدي بالمباني علي أراضي أملاك الدولة بمساحة 313 الف و64 متر مربع ، و58 حالة تعدي بالزراعة علي أملاك الدولة بمساحة 83 فدان و10 قيراط و23 سهم ، و1725 حالة تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية بمساحة 82 فدان و 2 قيراط و7 أسهم ، و 269 حالة مخالفة بناء عشوائي بمساحة 38282 متر مربع.

يأتي ذلك في اطار توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء وتعليمات السيد وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات علي اراضي املاك الدولة والاراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي خاصة مع من يستغلون اجراءات الدولة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد ويقومون بارتكاب مخالفتهم من تعديات وبناء عشوائي .