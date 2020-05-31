محافظ قنا يلتقي أعضاء مبادرة "بيتك شركتك"

التقى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بأعضاء مبادرة "بيتك شركتك" لمناقشة أهداف المبادرة وآلية تطبيقها بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمحاسب كمال شلبي السكرتير العام وأعضاء المبادرة ومسئولي التضامن الاجتماعي وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وممثلي عدد من مؤسسات المجتمع المدني.

أوضحت الدكتورة حنان محمد، مُؤسسة المبادرة خلال اللقاء، أن المبادرة تهدف إلى تحويل ثقافة المواطنين من الاستهلاك الي الانتاج من خلال توجيه وتشجيع بعض فئات المجتمع كشباب الخريجين والمرأة المعيلة والارامل والمطلقات الي اقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من داخل المنزل، بالإضافة الي تدريب وتأهيل هذه الفئات علي بعض الحرف والصناعات البسيطة والمهارات الحديثة التي تمكنهم من العمل من داخل منازلهم ، وذلك من خلال التعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني وجهاز تنمي المشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر.

من جانبه عبر محافظ قنا عن أعجابه بفكرة المبادرة وأهدافها، وأشار إلى أن ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة تلعب دورا مهما في تحقيق التنمية المستدامة من خلال ترسيخ فكرة العمل الحر وتأتى في نفس اتجاه رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ، مؤكدا دعم المحافظة الكامل لتلك المبادرة وتقديم كافة اوجه الدعم الممكنة لتحقيق اهدافها، بما يساهم في توفير فرص عمل ودخل مناسب لهذه الفئات وتخفيض نسبة البطالة بالمحافظة.