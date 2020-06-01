إصابة 15 شخصا في حادث مروري بصحراوي بني سويف

أصيب 15 شخصا، اليوم، مساء الاثنين، في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الشرقى شمال مدينة بنى سويف.

ونقلت 7 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج و الإسعافات الأولية.

وتبين أن المصابين هم: " دينا .ص " 23 سنة، مصابة جروح وسحجات بالجسم، و "ميخائيل .ع " 25 سنة، مصاب جرح قطعى، و " ابانوب . ع " 19 سنة، مصاب اشتباه نزيف بالبطن، و "كريستيا . م " 8 شهور، مصابة جرح قطعي بالراس، و "رزق . م " 19 سنة، مصاب جروح وسحجات بالجسم .كما أصيب في الحادث كلا من: "عبد المسيح . ع " 16 سنة، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، و " وليم . ى " 36 سنة، مصاب اشتباه نزيف بالمخ، و "صابر . ب " 17 سنة، مصاب جرح قطعى بالراس، وتم نقلهم إلى مستشفى بنى سويف التخصصي لاستكمال العلاج.كما استقبل المستشفى " ابانوب . ب " اشتباه كسر بالساق الأيمن، و" ملاك . ع " 30 سنة، مصاب جرح قطعى بالراس، و " شنودة . ج " 29 سنة، سائق، و " ماجدة . ف " 19 سنة، مصاب جروح وكدمات بالجسم و " مينا . ف " مصاب اشتباه كسر بالقدم اليمنى، و "كيرولس . ع " 16 سنة، مصاب جرح بالراس.