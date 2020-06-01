رئيس التحرير

محمود مسلم

إصابة 15 شخصا في حادث مروري بصحراوي بني سويف

كتب:

عمرو رجب
11:40 م | الإثنين 01 يونيو 2020
مستشفى بني سويف التخصصي

مستشفى بني سويف التخصصي

أصيب 15 شخصا، اليوم، مساء الاثنين، في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الشرقى شمال مدينة بنى سويف.

ونقلت 7 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج و الإسعافات الأولية.

وتبين أن المصابين هم: " دينا .ص " 23 سنة، مصابة جروح وسحجات بالجسم، و "ميخائيل .ع " 25 سنة، مصاب جرح قطعى، و " ابانوب . ع " 19 سنة، مصاب اشتباه نزيف بالبطن، و "كريستيا . م " 8 شهور، مصابة جرح قطعي بالراس، و "رزق . م " 19 سنة، مصاب جروح وسحجات بالجسم .كما أصيب في الحادث كلا من: "عبد المسيح . ع " 16 سنة، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، و " وليم . ى " 36 سنة، مصاب اشتباه نزيف بالمخ، و "صابر . ب " 17 سنة، مصاب جرح قطعى بالراس، وتم نقلهم إلى مستشفى بنى سويف التخصصي لاستكمال العلاج.كما استقبل المستشفى " ابانوب . ب " اشتباه كسر بالساق الأيمن، و" ملاك . ع " 30 سنة، مصاب جرح قطعى بالراس، و " شنودة . ج " 29 سنة، سائق، و " ماجدة . ف " 19 سنة، مصاب جروح وكدمات بالجسم و " مينا . ف " مصاب اشتباه كسر بالقدم اليمنى، و "كيرولس . ع " 16 سنة، مصاب جرح بالراس.