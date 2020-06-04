الطبيب فاقد البصر: مجدي يعقوب ومحمد غنيم وعداني بالزيارة بعد كورونا

قال الدكتور محمود سامي، الطبيب الذي فقد بصره نتيجة الإجهاد، أثناء متابعته لمرضى فيروس كورونا، إنه تلقى اتصالا ظهر اليوم، من مكتب الدكتور مجدي يعقوب، وتفاجئ به يتحدث معه، "كنت سعيد جدا جدا، والدكتور مجدي قالي نظرا لظروف كورونا والتباعد الاجتماعي، مش هنعرف نزورك، ولكن لما تخلص الجائحة هنزورك".

وتابع سامي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على شاشة "mbc مصر"، "الدكتور مجدي يعقوب قالي كام كلمة رفعوا من روحي المعنوية، وقالي أنت فخر لينا كلنا، ورمز من رموز الطب في مصر، وأنا مقدر التضحية اللي ضحيتها، وفخورين بيك وهندعمك، ومش هنسيبك، وأول فرصة هقدر أقابلك هشوفك".

واستكمل سامي: "بعدها بنص ساعة الدكتور محمد غنيم اتصل بيا، وقعد يهزر معايا ويضحك، ويقولي بيأكلوك كويس ولا لأ.. وقالي هقابلك قريب، وشجعني وقالي أنا بدعمك، وأنت فخر لينا، ورفعوا روحي المعنوية جدا، هما رموز الطب في مصر".