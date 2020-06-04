"عن آثار كورونا".. مسابقة بحثية للمحامين العرب والجائزة 1500 دولار

أطلقت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، مسابقة بحثية باللغة العربية، حول الموضوعات ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني، ومواجهة فيروس كوفيد 19، التي تسببت في حدوث خلل عالمي على جميع المستويات، والدول الهشة، والمجتمعات الضعيفة، خاصة المناطق المتضررة من النزاع، هي الأكثر عرضة للتهديد في ضوء إنهيار النظم الصحية، دون استجابة فورية وتعاون دولي من الدول والمنظمات الإنسانية.

وأوضح الاتحاد في إعلانه عن المسابقة، أنه يمكن تناول هذا الموضوع من جوانب عدة، مشيرا إلى أن فكرة البحث من الممكن أن تكون تحليل شخصي، مع مراعاة قواعد الكتابة المستقرة في أغلب الدول العربية، وتجنب انتحال أو استخدام أفكار ومعلومات شخص آخر، دون الإشارة إلى المصدر.

واشترط البحث، أن يرفق بالمقال سيرة ذاتية موجزة، تحتوي على جملة أو جملتين عن المؤلف، على أن تصف الوظيفة الحالية للمؤلف أو الجهة التي يتبعها، وأن تتراوح عدد صفحات البحث من 20 إلى 25 صفحة، وإعداد ملخص للبحث لا يتجاوز 3 صفحات.

ورصد الاتحاد جائزة قيمتها 1500 دولار، على أن تمنح لفائز واحد فقط، مشيرة إلى أنه يجب إرسال البحث قبل 30 يوليو 2020.