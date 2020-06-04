الجيزة تشن حملات على محال الجزارة والأسواق بعدة مناطق

شنت أجهزة محافظة الجيزة، حملات لضبط لحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأخرى مجهولة المصدر مذبوحة خارج المجازر الحكومية بمحال وشوادر شمال الجيزة والوراق والعجوزة.

وجرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالقين، بمتابعة أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، ورامي العدوي عضو جهاز التفتيش والمتابعة بالمحافظة، ومديرية الطب البيطري، ومديرية التموين بالجيزة.

جاءت الحملات، بناءً على قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الخاص بتشكيل لجنه للتفتيش والرقابة التموينية على المنشآت التجارية والمحال والمطاعم.