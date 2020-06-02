نائب محافظ الجيزة يتفقد مستشفى مبارك المركزي بمنشأة القناطر

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، ويرافقه اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، والدكتور فوزي صالح أبوكيله مدير المستشفى مستشفى مبارك المركزي بمدينة منشأة القناطر لمتابعة سير انتظام العمل والرعاية الصحية داخل المستشفى، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومن وجود الأطقم الطبية بكامل طاقتها.

وجه نائب المحافظ بتقديم أوجه الدعم بتوفير المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا في أطار توجيهات اللواء المحافظ، كما أعرب نائب المحافظ عن شكره وتقديره للطاقم الطبي بالمستشفى، لما يتم بذله من جهد لمواجهه فيروس كورونا المستجد.