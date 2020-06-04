طبيب كفر الشيخ فاقد البصر يطمئن محبيه: "أنا متمسك بالأمل"

طمأن الدكتور محمود سامي قنيبر، طبيب كفر الشيخ، الذي فقد بصره أثناء عمله بمستشفى عزل بلطيم، أهله ومحبيه، على حالته الصحية، مشيرا إلى أنه يتلقى جلسات العلاج داخل المركز الطبي العالمي، قائلا: "أنا كويس الحمد لله تمام، أنا متمسك بالأمل، ولو 1%،؜ وأتمنى استعادة بصري، لأعود لممارسة حياتي، وأوقع الكشف على الأهالي، ولن أفقد الأمل.

وأضاف خلال فيديو خاص لـ"الوطن"، أنه تلقى اتصالين هاتفيين، الأول من الدكتور الكبير مجدى يعقوب، للاطمئنان عليه، مؤكدا أن مكالمته دعمته كثيرا، قائلا: "تلقيت اتصالا من مديرة مكتب البروفيسور الكبير مجدى يعقوب، وهاتفنى ودعمنى، كنت فى قمة السعادة أننى أحدث العلامة العظيم، مؤكدا أننى بطل من أبطال مصر، وأننى رمز كبير من رموز الطب فى مصر، وهذه الكلمة كبيرة، ولها معنى، خاصة لما تطلع من حد بحجم الدكتو يعقوب".

وتابع: "الدكتور مجدى قالى أنا مش هقدر أقابلك دلوقتي، علشان أنا فى حالة عزل بسبب كورونا، ولما نخلص، في أول فرصة هنتقابل، وشجعني أكمل علاج وفى طريقى، وأنا هكمل".

وأشار إلى أنه تلقى اتصالا آخر، من رائد الكلى فى مصر الدكتور محمد غنيم، للاطمئنان عليه، قائلا: "صاحب حس فكاهى، وابن بلد، وشجعني وقالى بتاكل كويس ولا لا، ووعدنى بلقاء، ووعدنى بالتواصل، وأنا فى قمة السعادة أنى كلمتهم، لأنهم قدما لمصر وللبشرية الكثير، وهما قدوتى، فرفعت روحى المعنوية".

ويعالج قنيبر داخل المركز الطبي العالمي، وفقا لقرار رئيس الوزراء، وتجرى له الفحوصات الطبية بشكل مستمر، وهناك مرور دائم للاطمئنان على حالته، وانه سيستمر فى جلسات "الاكسجين المضغوط"، لفترة، حيث يجرى نقله يوميا للمستشفى الجوى، يرافقه طاقم طبى من المركز الطبى العالمي، مطالبا بالاستعانة ‫بالدكتور شريف كامل، استشاري أمراض العيون والعصب البصري المعروف.

وكان الطبيب أصيب بفقدان للبصر خلال آداء عمله نتيجة ارتفاع ضغط الدم، وأفاد تقرير صادر عن مركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ، حصلت "الوطن" على نسخة منه، بأن المريض وصل إليه لا يبصر وأن العينين وحدقتهما، لا تتفاعلان مع الضوء المباشر، فضلا عن وجود ارتشاح بقاع العين بالعصب البصري.

كما أفاد تقرير صادر عن مستشفى بلطيم النموذجي "عزل بلطيم"، بأن الطبيب التحق بالعمل يوم 1 مايو وتعرض لوعكة صحية يوم 9 مايو حيث كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم، وارتشاح رئوي وجرى عمل الإسعافات الأولية له ونقله إلى رعاية مستشفى صدر كفر الشيخ.

وأفاد مستشفى صدر كفر الشيخ، بأن الطبيب وصل إليه في الرابعة فجر يوم 9 مايو الجاري، وكان يعاني من اضطرابات في الوعي وحموضة بالدم وجفاف شديد، وفى نفس السياق أرسلت إدارة الطب العلاجى بمديرية الصحة ، مذكرة لرئيس الطب العلاجى بوزارة الصحة، تفيد اصابة الطبيب بارتشاح رئوي، وارتفاع ضغط الدم وهبوط مستوى الوعي، على مقياس "جلاكسو"، وفقدان بصره اثناء عمله بمسشتفى عزل بلطيم.