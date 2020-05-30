الطبيب فاقد البصر: أتمنى عودة نظري لرؤية ابني واستكمال مسيرة عملي

قال الطبيب محمود سامى قنيبر، الطبيب المصاب بفقدان البصر خلال عمله بمستشفى عزل بلطيم، إنه يتمنى إستعادة بصره مرة أخرى، ليرى طفله يحيى، وأنه يدعو الله أن يمن عليه ينعمة البصر مرة أخرى، مشيرا إلى أن أطباء المركز الطبي العالمي، لم يقصروا فى علاجه أو رعايته.

وأكد قنيبر، أنه كان يؤدى فترة 14 يوما داخل مستشفى العزل ببلطيم، لكنه أصيب في الأسبوع الأول، وأنه بدأ خطة للعلاج فى المركز الطبي العالمي، مشيرا إلى أن جلسات العلاج المضغوط ظهر أثرها، حيث بدأ بصيص من الومضات أو الشبكات البيضاء، وجرى علاجه بـ6 جلسات فصل بلازما، وأنا أشعر بتحسن سواء من الآلام والعضلات، وبدأت التحرك.

وأشار الطبيب المصاب بفقدان البصر، أن الأطباء فى المركز الطبي العالمي، يقدمون له الرعاية، وأن 99% من كل الأطباء، الذين عُرضت عليهم يرون أنني لن أرى مرة أخرى، لكن هناك 10% من الأطباء، يؤكدون إمكانية رؤيتى مرة أخرى لمسافة نحو من 4 لـ6 أمتار، لكني متمسك بالأمل حتى لو كان 1%، وأتمنى استعادة بصري لأعود لممارسة حياتي، وأوقع الكشف على الأهالي، ولن افقد الأمل.

وأوضح، أن ربنا كبير، وأنا متمسك بالأمل، وأشكر كل من وقف بجانبى، كما أشكر مؤسسة الرئاسة على دعمي، أرجو منكم الدعاء لي، وأنا سأستكمل طريق العلاج وعندى أمل كبير فى الله، أننى سأرى مرة أخرى.

الطبيب: أطباء المركز العالمي لم يقصروا في علاجي.. وأشكر الجميع وأدعولي

فيما أكد الدكتو رمحمد سامي، ابن شقيق الطبيب، وأحد مرافقيه، لـ"الوطن"، على انه يتلقى جلسات علاج "الأكسجين المضغوط"، بالمستشفى الجوي، بالاضافة الى علاج فصل البلازما داخل المركز الطبي العالمي، نافيا ما تردد حول استعادته بصره.

وأضاف قنيبر، أن هناك لجنة طبية مكونة من 7 أطباء على أعلى مستوى لفحصه فحصا شاملاً، حيث جرى الاطمئنان على القلب والمخ والأعصاب وغيرها من أعضاء جسده بشكل دوري، مشيرا إلى تحسن حالته الصحية العامة، لكن مشكلته مع فقدان البصر، موجها الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ومسؤولى المركز الطبى، ولجريدة "الوطن"، التي كانت سببا فى توصيل مشكلته عقب نشر قصته.

وتجرى الفحوصات الطبية بشكل مستمر، وهناك مرور دائم للاطمئنان على حالته، وانه سيستمر فى جلسات "الاكسجين المضغوط"، لفترة، حيث يجرى نقله يوميا للمستشفى الجوى، يرافقه طاقم طبى من المركز الطبى العالمي، مطالبا بالاستعانة ‫بالدكتور شريف كامل، استشاري أمراض العيون والعصب البصري المعروف.

وكان الطبيب أصيب بفقدان للبصر خلال آداء عمله نتيجة ارتفاع ضغط الدم، وأفاد تقرير صادر عن مركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ، حصلت "الوطن" على نسخة منه، بأن المريض وصل إليه لا يبصر وأن العينين وحدقتهما، لا تتفاعلان مع الضوء المباشر، فضلا عن وجود ارتشاح بقاع العين بالعصب البصري.

كما أفاد تقرير صادر عن مستشفى بلطيم النموذجي "عزل بلطيم"، بأن الطبيب التحق بالعمل يوم 1 مايو وتعرض لوعكة صحية يوم 9 مايو حيث كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم، وارتشاح رئوي وجرى عمل الإسعافات الأولية له ونقله إلى رعاية مستشفى صدر كفر الشيخ.

وأفاد مستشفى صدر كفر الشيخ، بأن الطبيب وصل إليه في الرابعة فجر يوم 9 مايو الجاري، وكان يعاني من اضطرابات في الوعي وحموضة بالدم وجفاف شديد، وفى نفس السياق أرسلت إدارة الطب العلاجى بمديرية الصحة ، مذكرة لرئيس الطب العلاجى بوزارة الصحة، تفيد اصابة الطبيب بارتشاح رئوي، وارتفاع ضغط الدم وهبوط مستوى الوعي، على مقياس "جلاكسو"، وفقدان بصره اثناء عمله بمسشتفى عزل بلطيم.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، قرر علاجه على نفقة الدولة، وتواصل معه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس الوزراء، لإنهاء اجراءت دخوله للمركز.