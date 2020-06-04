قيادي بـ"مستقبل وطن": البرامج التأهيلية لشباب الأحزاب تمكنهم من الإدارة

شارك إسلام شعراوي، عضو أمانة الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، في البرنامج التدريبي الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، حول إعداد قيادات المجالس الشعبية المحلية، لتأهيل الشباب للقيادة، واستعدادًا لانتخابات المجالس البرلمانية والمحلية.

واجتاز شعراوي، التدريب الذي شارك فيه عدد من القيادات الحزبية، بهدف رفع مستويات الوعي السياسي والثقافي للشباب، من خلال دراسة شاملة عن النظم السياسية والحكومية، ونظم إدارة المؤسسات وتدعيم المؤسسات الحكومية، وسرد دور الأحزاب في تأهيل الكوادر السياسية، ودراسة العلاقة بين الأحزاب والمجالس الشعبية، ووحدات الإدارة المحلية، ومنظمات المجتمع المدني، وكيفية التأثير في الرأي العام وتقييمه، بالإضافة إلى الاطلاع على التقسيم السياسي والجغرافي للدائرة الانتخابية.

وقال شعراوي، إن مثل هذه البرامج، تعمل على خلق جيل من الشباب يستطيع التعامل بشكل مؤسسي وعلمي، بما يمكنه من التواجد في مواقع مختلفة بالدولة، وكذلك التعامل مع القضايا والأزمات، مضيفا أن هذه البرامج التأهيلية للشباب، وتحديدا الكوادر الحزبية، يساعد على تزويد السياسيين بخبرات مختلفة، وتجهز كوادر وقيادات حزبية قادرة على الإدارة.