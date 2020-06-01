"مستقبل وطن" يوزع عبوات غذائية على الأكثر احتياجا بالإسماعيلية

أعلن علاء وحيد أمين إعلام حزب مستقبل وطن بالإسماعيلية، اليوم الاثنين، استمرار فعاليات مبادرة "حياة كريمة لشعب عظيم"، وذلك في مرحلتها الثالثه بإشراف عصام دياب أمين التنظيم ومشرف الفعالية.

وقامت أمانة الحزب بتوزيع كمية كبيرة من العبوات الغذائية على الأماكن الأكثر احتياجًا والأسر المتضررة من الإجراءات الاحترازية، وذلك في دائرة مركز القنطرة شرق، وتحديدًا في عزبة العمال وقرية جلبانة.

وأشار "وحيد" إلى أن المرحلة الثالثه تشمل جميع أنحاء المحافظة، وتكملة المرحلتين الأولى والثانية لتغطية جميع الأسر المحتاجة والمتضررة من اجراءات منع تفشي فيروس كورونا، موضحًا أنه سيتم التوزيع غدًا بدائرة قسم ثالث بمدينة الاسماعيليه ومركز أبوصوير.