"مستقبل وطن" ينظم حملة لتطهير المنشآت العامة والخدمية بمدينة دهب

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، حملة لتعقيم وتطهير المنشآت العامة والخدمية بالمحافظة، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19"، إضافة إلى توعية المواطنين للتعريف بالفيروس، وكيفية الوقاية منه.

وانطلقت الحملة بمدينة دهب، تحت رعاية أمين الحزب بالمحافظة جيفارا محمد الجافي، وبحضور جبريل فتيح أمين شباب الحزب بالمحافظة، وجمعة فرج سليمان أمين شباب الحزب بمدينة دهب، ولفيف من شباب الحزب.

وقال جبريل فتيح أمين شباب الحزب بالمحافظة، إنه جرى تعقيم مقار المصالح الحكومية بالمدينة، وقسم الشرطة، ومبني الوحدة المحلية بالمدينة، إضافة إلى توعية أهالي المدينة بفيروس كورونا، وآخر المستجدات والإحصائيات اليومية للفيروس، مع شرح طرق العناية والوقاية منه.