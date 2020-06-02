 الصين ترسل 148 خبيرا طبيا إلى 11 دولة أفريقية لمكافحة كورونا

أرسلت الصين 148 خبيرًا طبيًا إلى 11 دولة أفريقية لمساعدتها في جهود مكافحة فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19).

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" –في تصريح اليوم- إنه من أجل دعم الدول الأفريقية في مكافحة وباء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد، وتلبية لدعوة الدول المعنية، قد أرسلت الصين هذا العدد من الخبراء لتبادل الخبرات والمساعدة على مكافحة كورونا.

وأضاف جيان أن الصين وأفريقيا صديقان وأشقاء يشاركان بعضها في السراء والضراء، وقد قامت فرق الخبراء الطبيين الصينيين بالتبادلات العميقة مع الأجهزة المعنية المحلية ونظرائهم في الدول الأفريقية ومشاركة خبراتهم في مكافحة الوباء وإجراء الحوار مع أبناء الشعب المحليين وتفقد المستشفيات والمختبرات وقدموا الإرشادات حول أعمال مكافحة الفيروس.