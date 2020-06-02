الصين تسجل "صفر" وفيات وإصابات بكورونا

أعلنت الصين، اليوم، أنها سجلت 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة 83022، فيما استقرت حصيلة الوفيات عند 4634، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وقالت لجنة الصحة الوطنية، في بيان، إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وسجلت الصين يوم الأحد 16 إصابة بفيروس كورونا المستجد، ما يعتبر ارتفاعا مقارنة بالأيام السابقة، ويعد الارتفاع المسجل في 31 مايو، الأعلى منذ 11 مايو.

جدير بالذكر أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في العالم تجاوز 377 ألف حالة، منذ ظهوره في ديسمبر 2019.

وسجلت رسميا أكثر من 6 ملايين و300 ألف إصابة في 196 بلدا ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، تعافى منها أكثر من مليونين و800 ألف شخص على الأقل.