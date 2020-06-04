عمدة موسكو: سننفق على مكافحة كورونا ربع تريليون روبل

قال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، إن مجموع ما ستنفقه العاصمة الروسية على تدابير مكافحة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، يصل إلى ربع تريليون روبل "3.62 مليار دولار"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وستفقد ميزانية المدينة كذلك 500 مليار روبل من وارداتها المالية، وشدد العمدة، على ضرورة عدم التخلي عن المشاريع الكبرى في العاصمة، وأكد أن تنفيذها سيكون بمثابة محرك إضافي، للاقتصاد من أجل الخروج من الركود.

وامتدح العمدة، سلوك سكان العاصمة خلال الوباء، وشدد على أن هذا السلوك المسؤول ساعد في إنقاذ المدينة من كارثة.

وأشار سوبيانين، إلى أن موسكو كانت وفقا لمؤشر انخفاض مستوى نشاط السكان خلال الوباء، بين مدن العالم الأكثر انضباطا.

ومن بين العوامل، التي ساعدت على كبح انتشار الوباء، ذكر العمدة مراعاة نظام العزل الذاتي المسؤول، وكذلك تحول حوالي نصف العاملين في المكاتب في موسكو، إلى العمل عن بعد.

وأعرب عمدة موسكو، عن ثقته بأن العاصمة الروسية ستعود بعد عام، بشكل تام إلى أسلوب الحياة السابق.