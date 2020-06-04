إجراء أول ولادة قيصرية لأم مصابة بكورونا في بني سويف

نجح الفريق الطبي بمستشفى ناصر العام ببني سويف، اليوم، في إجراء أول عملية ولادة قيصرية لأم مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة في بني سويف، لـ"الوطن"، إن حالة الأم والمولود بحالة جيدة ومستقرة ويخضعان للمتابعة المستمرة من قبل الفريق الطبي بالمستشفى.

وتابع: تم إيداع المولود الذي تم تسميتها سما داخل قسم الحضانات بالمستشفى لمتابعة حالتها وظهور أي أعراض عليها من عدمه خلال الأيام القادمة.

وأشار إلى أن الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة تكون من الدكتور سيد سكران أخصائي النسا والتوليد، والدكتورة الشيماء أشرف رئيسة قسم التخدير، وابتسام ممرضة عمليات، موجها الشكر لهم لتفانيهم في عملهم، تحت قيادة الدكتور محمد جمال مدير المستشفى والدكتور عمرو نادي نائب المدير وطبيب الأطفال المتابع لحالة الطفل.