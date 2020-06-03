بني سويف تستعد لامتحانات الثانوية العامة بتعقيم اللجان

تفقدت سهام يوسف عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، سير العمل داخل إدارتي إهناسيا وسمسطا، للاطمئنان على مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية بدواوين الإدارات التعليمية.

بدأت الجولة بتفقد ديوان إدارة إهناسيا التعليمية، ومدرسة إهناسيا الثانوية بنين والثانوية بنات، لمتابعة آخر استعدادات المدارس التي ستعقد بها لجان الثانوية العامة من تطهير وتعقيم وصيانة.

كما تفقدت وكيل الوزارة ديوان إدارة سمسطا والمدارس التي ستُعقد بها لجان الثانوية العامة، حيث زارت مدرسة عبدالحميد عبد الحفيظ ومدرسة السيدة خديجة وسمسطا الابتدائية بنات، واطمأنت على اتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية، والتزام جميع المعلمين والعاملين بارتداء الكمامة الواقية، وكذلك مراعاة مسافات التباعد بينهم، فضلًا عن الاستمرار في تطهير وتعقيم وصيانة لجان الثانوية العامة.