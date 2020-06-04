نائبة تنتقد ازدواجية هيومن رايتس ووتش: أين موقفكم من التظاهرات الأمريكية؟

خاطبت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، منظمة هيومن رايتس ووتش، بشأن عدم وضوح موقفها من الأحداث التي تجري بالولايات المتحدة الأمريكية، متسائلة: "أين موقفكم مما يحدث داخل أمريكا".

وقالت النائبة في بيان لها، إن المنظمة حتى الآن صامتة عن الوضع في أمريكا رغم تفاقم الأزمة ووجود مشاهد كثيرة تثبت التعدي على حقوق الإنسان ومبادئ الإنسانية، معلقة: "المنظمة بصمتها تثبت أنها أداة دولية للضغط على دول بعينها ولا تعمل بشفافية وحياد إطلاقا".

وأشارت إلى أن المنظمة تكيل بمكيالين، فتصدعنا هذه المنظمة بتقارير متتالية تنتقد حقوق الإنسان وتعتمد في تقاريرها على معلومات كاذبة وملفقة، عن الأوضاع داخل المنطقة العربية وتستهدف من ذلك تشويه صورة الأنظمة الحاكمة دون أدلة يقينية، في الوقت الذي تقف فيه كالمتفرج مما يحدث في أمريكا.

وأكدت أنها في خطابها لهذه المنظمة طالبت بتوضيح موقفها وتحركاتها من الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية، وتطرقت إلى دلالة صمتها حتى الآن.