حركة بالمحليات بعد قليل.. وشعراوي: كلنا في خدمة المواطن وحل مشكلاته

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، القيادات المحلية الذين تم تعيينهم وترقيتهم في حركة المحليات الجديدة ببذل أقصى جهد خلال المرحلة الحالية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء بإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة ومنع مخالفات البناء والأهتمام بأعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والتراكمات والتعقيم ومتابعة الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وكذا حل مشكلات المواطنين اليومية وأعمال الرصف والإنارة والتشجير.

وأكد على أن حركة تنقلات لقيادات الإدارة المحلية ستصدر بعد قليل وتتضمن نحو 161 قيادة تضم 13 سكرتير عام و7 سكرتير عام مساعد و141 رئيس مركز ومدينة وحي "89 رئيس مركز ومدينة و47 رئيس حي و5 ندب بديوان عام المحافظة".

وطالب شعراوي كل القيادات الجديدة بالتواجد بين المواطنين لسماع مشكلاتهم بصورة دائمة والعمل على حلها، مؤكدا على أن الاستماع لشكاوى المواطنين وسرعة حلها معيار رئيسي في تقييم قيادات الإدارة المحلية للحصول على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم، مشددا على بذل أقصى جهد لخدمة المواطن وتفعيل كل آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم.

وشدد شعراوى على أن الوزارة تطبق أعلى مستويات العدالة والشفافية في اختيار وتعيين القيادات وتقوم بتصعيد المتميزين ومحاسبة المقصرين.

وأشار إلى أن الوزارة عكفت على دراسة الحركة منذ أسابيع وإجراء تقييم ومتابعة لأداء جميع القيادات المحلية من سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع المحافظين وجميع الاحهزة المعنية لاختيار أفضل العناصر والدفع بها في المناصب القيادية المطلوبة والعمل على تحقيق الرؤية التنموية للدولة في المحافظات والارتقاء بكل الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه شعراوي المحافظين بضرورة قيام القيادات المحلية المنقولة والجديدة بالتواجد في المحافظات المنقولة إليها يوم السبت القادم 6 يونيو 2020 لسرعة تولي مهام عملها.