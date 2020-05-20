إحالة عدد من العاملين في المحليات للنيابة الإدارية بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحالة عدد من العاملين في المحليات في مركز الزقازيق إلى التحقيق للشؤون القانونية والنيابة الإدارية لعدم قيامهم بمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات، لافتا إلى أنه تقرر إيقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.

وأوضح المحافظ أنه تلقى إخطارا يفيد باقامة الأهالي عزاء في إحدى القرى التابعة لمركز الزقازيق حضره نحو 1000 شخص، كما أقيمت ليلة رمضانية في قرية أخرى بحضور عدد من القراء وإعداد كبيرة من الأهالي. لافتا إلى أنه تم التحقيق في الواقعين مع المسؤولين بالوحدات المحلية التي تضم القريتين وتبين عدم متابعتهم لتنفيذ الإجراءات وفض أماكن التجمعات وعليه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.

وناشد المحافظ أهالي المحافظة بضرورة ارتداء الكمامة الواقية وعدم التجمعات والحفاظ على المسافات المتباعدة أثناء شراء احتياجاتهم من الأسواق، مؤكدا على ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات التي أقرتها وزارة الصحة وبالإجراءات الإحترازية والوقائية، لحمايتهم هم وأولادهم من خطر فيروس كورونا.

ولفت المحافظ إلى أهمية وعي المواطن خلال هذه الفترة الحرجة، والالتزام بالمنازل وعدم النزول إلا للضرورة القصوى، مطالبا المواطنين بعدم التكالب والازدحام على الأسواق، حيث أن السلع متوفرة بصورة دائمة وبكميات كافية، لافتا إلى أن الفترة الحالية تتطلب البعد عن التجمعات وتطبيق السلوكيات الإيجابية.

وأضاف المحافظ أن ما لمسه خلال الفترة السابقة عبر جولاته الميدانية من سلوكيات خاطئه يقبل عليها المواطنين من شأنها أن تضر بصحتهم ومنها التجمعات والتزاحم في الشوارع.

وكلف المحافظ وكيل وزاره الأوقاف ببث رسالة توعوية محددة من خلال المساجد عبر مكبرات الصوت عقب كل آذان لتوعية المواطنين بخطورة الفيروس وطرق الوقاية منه وحثهم على البعد عن التجمعات وعدم النزول للشوارع إلا للضرورة وكذلك الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد حرصا على صحة وسلامة الجميع.