مصرع مسنة صدمتها سيارة بطريق الضبعة الدولي

لقيت مسنة مصرعها، صباح اليوم، إثر اصطدام سيارة مسرعة بها، على الطريق الدولي بمركز وادي النطرون في البحيرة، حيث جرى نقل الجثة إلى مستشفى وادي النطرون المركزي تحت تصرف النيابة.

وكان مأمور مركز شرطة وادي النطرون، تلقى إخطارا من المستشفى المركزي يفيد وصول نجية أحمد الخضري، 82 سنة، جثة هامدة، ادعاء حادث اصطدام سيارة.

بالانتقال والفحص، تبين اصطدام سيارة مسرعة بها، أثناء عبورها الطريق الدولى أمام الكيلو 200 "اتجاه الضبعة"، ولفظت أنفاسها الأخيرة عقب وصولها المستشفى المركزي.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.