1889 مصريا عائدين من الكويت وبيروت والسعودية يغادرون المطار لمنازلهم

قالت مصادر في مطار القاهرة الدولي، إنّه من المقرر أن يستقبل مطار القاهرة الدولي اليوم 1750 مصريا عائدين من الخارج، و139 مصريا عائدين من مطار مرسى علم الدولي.

وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أنّ الدول العربية التي سيمتد الجسر الجوي الاستثنائي للطيران اليوم إليها، هي الكويت والسعودية وبيروت، وأنّ إجمالي عدد الركاب العائدين من الخارج، والقادمين من مطار مرسى علم الدولي يبلغ 1889، على أن يتم توقيع الكشف الطبي الإجباري بالحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة، والسماح لهم بالمغادرة لمنازلهم فور الاطمئنان على حالتهم الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.