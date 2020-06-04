"ذهب مصر الأسود".. أبرز اكتشافات البترول والغاز قبل "أبوسنان"

كشف بترولي جديد بمنطقة أبوسنان بالصحراء الغربية، يعد آخر الإنجازات في طريق مصر نحو تحولها لمركز طاقة إقليمي، إذ تحقق الكشف بعد حفر "البئر السالمية - 5" ووضعها على خريطة الإنتاج بمعدل 4100 برميل زيت خام و18 مليون قدم مكعب غاز يوميا، ويقع الكشف الجديد في طبقة الخريطة الجيولوجية على عمق 14400 قدم.

جاء ذلك في تقرير للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، تلقاه من الجيولوجي أشرف أبوزينة رئيس شركة برج العرب للبترول، والتي تمثل الكيان المشترك القائم بالعمليات في منطقة امتياز أبوسنان نيابة عن هيئة البترول وشركة كويت إنرجي مصر.

19 ديسمبر 2019 كشف بترولي في أبو سنان

وأعلنت مصر عن كشف بترولي جديد بالصحراء الغربية، بإجمالي إنتاج يصل إلى 7000 برميل يوميا من الزيت الخام و10 ملايين قدم مكعب غاز يوميا، بحسب تقديرات الحكومة المصرية، ما يساهم في زيادة إنتاج مصر من الزيت الخام لتقليل الاستيراد ورفع إنتاجية معامل التكرير، بحسب المتحدث الرسمي لوزارة البترول حمدي عبدالعزيز.

ويقع الكشف الجديد بالصحراء الغربية ASH-2 في منطقة أبو سنان، وتولت شركة برج العرب للبترول القائمة بالعمليات بالمنطقة حفر بئر استكشافية ناجحة ووضع الكشف على الإنتاج بمعدل 7000 برميل يوميا من الزيت الخام و10 ملايين قدم مكعب غاز يوميا.

السيسي يصدق على ترخيص البترول للتنقيب بأبو سنان أكتوبر 2019

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون بمنح وزير البترول ترخيصًا للتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية للاستكشاف وتنمية البترول، وذلك للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة جنوب شرق "أبو سنان" بالصحراء الغربية وذلك وفقَا لأحكام الاتفاقية المرفقة.

وتضمن القرار، أن تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.

الاكتشافات البترولية (غاز وبترول) في مصر

منذ عام 2015، شهدت البلاد عدة اكتشافات بترولية ساهمت في تحقيق معدلات إنتاج عالية، أبرزها حقل ظُهر الذي جرى اكتشافه في مطلع العام ذاته، غرب مليحة العميق، بمنطقة تنمية مليحة بالصحراء الغربية، وبدأ تشغيله في 2017، بمعدل إنتاج 350 مليون قدم مكعب يوميا، ثم ارتفع إلى 1.7 مليار بنهاية العام التالي، وبعد شهر جرى اكتشاف حقل "ملك" بجنوب مصر بمنطقة امتياز غرب عش الملاحة.

وفي مارس من العام ذاته، اكتشفت شركة "بي بي" البريطانية، حقل أتول الذي يقع في المياه العميقة بمنطقة امتياز شمال دمياط البحرية الواقعة في شرق دلتا النيل، إذ يقدر احتياطي الغاز بحقل أتول بـ1.5 تريليون قدم مكعب و31 مليون برميل من المتكثفات، وستتم المعالجة البرية للغاز من خلال التسهيلات القائمة في الميناء الغربي.

وفي منتصف 2015، تم اكتشاف حقل نورس كأحد أكبر حقول الغاز، إذ يوجد في منطقة امتياز أبوماضي الغربية بدلتا النيل، ويصل معدل إنتاجه إلى 180 مليون قدم مكعب غاز، و1500 برميل يوميا من المكثفات.

وفي أغسطس لعام 2015 اكتشف حقل شروق بالمياه العميقة في البحر المتوسط بمنطقة امتياز شروق، الذي يوجد به احتياطيات تقدر بـ30 تريليون قدم مكعب من الغاز، بما يعادل نحو 5.5 مليار برميل من المكافئ النفطي.

3 اتفاقيات للتنقيب عن البترول

وفي 26 أغسطس 2017 وقع وزير البترول المهندس طارق الملا 3 اتفاقيّات للتنقيب عن البترول والغاز في الصحراء الغربيّة، وأشار إلى أنّ هذه الاتفاقيّات وقعت بين كل من الهيئة المصرية العامة للبترول من جهة، وشركتي "أباتشي" و"ميرلون" الأمريكتين من جهة أخرى، باستثمارات حوالى 79 مليون دولار.

وشملت الاتفاقيّات التخطيط لحفر 17 بئرا استكشافيّة جديدة للبحث عن البترول والغاز، وقال: إنّ وزارة البترول تعمل على الترويج لهذه النجاحات لجذب مزيد من المستثمرين الأجانب وتحفيز الشركات العالميّة على توسيع أنشطتها في هذه المنطقة وإجراء المزيد من عمليات البحث والتنقيب.

اكتشافات غاز متتالية

وفي 2017 اكتشفت حقول شمال الإسكندرية، وهم عبارة "تورس وليبرا وفيوم وجيزة وريفن"، التي اكتشفتها شركة "ديا" الألمانية، على بعد 65 كيلو مترا من ساحل مدينة رشيد، وتبلغ احتياطيات المشروع 5 تريليونات قدم مكعب من الغاز، ويصل إنتاح حقلي تورس وليبرا المخطط إنتاجهما سيكون بمعدل 600 ألف متر مكعب في اليوم، وحقلا جيزة وفيوم سيكون إنتاجهما 400 مليون مكعب في اليوم.

ويعد حقل "نور" من أشهر الحقول المكتشفة عام 2018، في جنوب شرق منطقة شروق البحرية، التي تضم حقل ظهر العملاق، على بعد نحو 50 - 60 كيلو متر مربع من ساحل البحر المتوسط، إذ يصل إنتاجه إلى نحو ملياري قدم يوميا قبل نهاية العام 2019، ومتوقع وصوله حتى 2.7 مليار قدم مكعب مع منتصف 2020.

في منطقة امتياز شمال دمياط البحرية بمنطقة شرق دلتا النيل تم اكتشاف حقول "القطامية الضحلة" على بعد 60 كم شمال مدينة دمياط، في منطقة امتياز شمال دمياط البحرية بمنطقة شرق دلتا النيل، وتم حفر البئر الاستكشافية "القطامية الضحلة-1" حتى عمق إجمالي بلغ 1961 في مياه عمقها 108 أمتار تقريبا، ليكشف عن وجود طبقة حاملة للغاز سمكها 37 مترًا في صخور رملية عالية الجودة في تكوين البليوسين، إضافة لحقل التمساح، على بعد 56 كم من مدينة بورسعيد، و"حقل القرعة" بدلتا النيل الذي يبلغ إنتاجه المبدئي نحو 20 مليون قدم مكعب.

بداية الاكتشافات البترولية

في أكتوبر 2008 أعلنت مصر عن اكتشاف بترولي كبير في الصحراء الغربيّة، في منطقة امتياز "غرب كلابشة"، وذلك بمعدّل إنتاج يومي 5 آلاف برميل في منطقة امتياز شركة "أباتشي" الأمريكية للتنقيب عن النفط والغاز.