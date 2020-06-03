أستاذ بترول: الاستفادة الأكبر لمصر من الغاز بالاستثمار في صناعته

قال الدكتور سعيد كامل أستاذ إنتاج واقتصاديات البترول والغاز بكلية هندسة البترول جامعة السويس، إن مصر يمكن أن تستفيد أكثر من الغاز الطبيعي من خلال تشجيع الاستثمارات في الصناعات التي تحول الغاز إلى منتجات أخرى ذات قيمة مضافة عالية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن هذا الحل هو الأفضل خاصة في حالة انخفاض أسعار الغاز للصناعة، وخاصة صناعات الغاز، حتى تكتسب هذه المنتجات العنصر التنافسي في الأسواق الخارجية، خاصة عن طريق اختزاله إلى صناعة الصلب ، لأنها واحدة من المنتجات التي يتم تصديرها إلي الخارج ، وبالتالي سيزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

وتشمل الصناعات ذات القيمة المضافة للغاز العديد من الصناعات ، بما في ذلك هياكل السيارات ، والدهانات ، وصناعات البلاستيك ، واللوازم الطبية، زاعمة أن عودة استخدام الغاز طبيعي أفضل من تصدير الغاز لأنه مفيد لخلق فرص عمل.

من الحلول القوية لامتصاص معدل إشباع الغاز الطبيعى في السوق المصري من خلال تحويل جزء كبير منه إلى صناعات اسمده ، وهي الصناعات التي يحتاجها العالم بشدة هذه الأيام لأنها مرتبطة بالأمن الغذائي بالإضافة إلى التوسع الكبير في توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل من أجل توفير قيمة استيراد الموقد من الخارج.