وفاة مهندس بترول بكورونا في البحر الأحمر

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر، وفاة المهندس محمد الغنام مدير حقول بشركة بترول في منطقة جبل الزيت، داخل قسم العزل بمستشفى الغردقة العام متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكشف مصدر مسؤول بمديرية صحة البحر الأحمر، أن سبب وفاة المهندس تأخر حالته الصحية عقب وصوله المستشفى، وذلك بعد حجزه فترة بعيادات خاصة بشركة البترول، قبل تقدمه للعلاج في مستشفى العزل بالغردقة.

من جانبها، حذرت إدارة الطب الوقائي بمدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر، شركات البترول العاملة داخل حدود المدينة، من التعامل مع العيادات الخاصة بشركاتها، لعزل الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس.

وطالبت إدارة الطب الوقائي مسؤولي الشركات بنقل أي حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس لأقرب مستشفى للشركة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كان "الغنام" قد أصيب بأعراض فيروس كورونا، حيث جرى نقله إلى مستشفى الغردقة العام منذ أيام، وتم إجراء مسحة له ثبت إيجابية إصابته بالفيروس، وساءت حالته الصحية، حيث جرى تحويله إلى العناية المركزة، وتوفي صباح اليوم.