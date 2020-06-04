"فتح" تتوعد: مخطط الضم لن يمر وسنواصل الكفاح حتى إنهاء الاحتلال

قالت حركة فتح، إن "شعبنا الذي يواجه المشروع الاحتلالي منذ أكثر من مئة عام، لن يسمح بتمرير مخطط الضم الإسرائيلي، وأنها ستواصل الكفاح والمقاومة حتى إنهاء الاحتلال بكل أشكاله، وتحقيق حرية شعبنا واستقلاله الوطني بإقامة دولته الحرة المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67، وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين"، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

وأوضحت حركة "فتح"، في بيان صدر عن مفوضية الاعلام والثقافة لمناسبة الذكرى الـ53 لنكسة يونيو 1967، اليوم الخميس، أن العبرة الابرز رغم قسوة وصعوبة وتعقيد الصراع، أن ارادةالشعب الفلسطيني لم تنكسر وبقي صامدا على ارض وطنه يقاوم ويؤكد تصميمه في هذه المرحلة على هزيمة مخططات الضم وخطة السلام التصفوية.

ودعت فتح: "جماهير شعبنا الى اليقظة والحذر ورص الصفوف والالتفاف حول الرئيس محمود عباس وقرارات القيادة الفلسطينية التي من شأنها التصدي لمخطط الضم وإفشاله".

كما دعت الحركة، الأمة العربية إلى النهوض واستعادة تضامنها ووحدتها في وجه المشروع الاحتلالي الذي يستهدفها كما يستهدف الشعب الفلسطيني، مذكرة بأن هدف هذا المشروع كان ولا يزال الهيمنة والسيطرة على المنطقة.

وعاهدت "فتح"، "جماهير شعبنا أنها ستواصل الكفاح بعزيمة أكبر، موجهة تحية إجلال وإكبار إلى شهداء شعبنا الفلسطيني وامتنا العربية، وتحية تقدير وإعجاب لأسرنا الصامدين في معتقلات الاحتلال، مؤكدة أن حريتهم هي محور الاهتمام الأول لدى الحركة وقيادتها".