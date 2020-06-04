الإحصاء: 21.2% انخفاضا في الواردات غير البترولية خلال الـ4 أشهر الأولى

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحـصاء اليوم الخميس الموافق 4 / 6 /2020 بياناً صحفياً عن الصادرات والواردات غير البترولية خلال الفترة يناير ـ ابريل 2020 ومن أهم المؤشرات :

الواردات :

بلغت قيمة اجمالي واردات جمهورية مصر العربية الغير البترولية 18805 مليون دولار خلال الفترة من يناير الي ابريل 2020 مقابل 23864 مليون دولار خلال نفس الفترة عام 2019 بنسبة انخفاض 21.2 %بلغت قيمة الواردات الغذائية 3715 مليون دولار الفترة من يناير الي ابريل 2020 مقابل 4802 مليون دولار خلال نفس الفترة عام 2019 بنسبة انخفاض 22.6 %.كانت اهم الدول التي انخفضت الواردات منها الصين حيث بلغت 3080 مليون دولار مقابل 4126 مليون دولار عام 2019 تليها امريكا حيث بلغت 1373 مليون دولار مقابل 1869 مليون دولار عام 2019 تليها المانيا حيث بلغت 1182 مليون دولار مقابل 1422 مليون دولار عام 2019 تليها البرازيل حيث بلغت 445 مليون دولار مقابل 876 مليون دولار عام 2019 تليها إيطاليا حيث بلغت 783 مليون دولار مقابل 1093 مليون دولار عام 2019 ثم تركيا حيث بلغت 999 مليون دولار مقابل 1006 مليون دولار عام 2019 .

الصــــادرات :

بلغت قيمة اجمالي صادرات جمهورية مصر العربية الغير البترولية 8707 مليون دولار خلال الفترة من يناير الي ابريل 2020 مقابل 8867 مليون دولار خلال نفس الفترة عام 2019 بنسبة انخفاض 1.8 % ويرجع هذا الانخفاض نتيجة انخفاض الصادرات من المواد الخام حيث بلغت 948 مليون دولار مقابل 961 مليون دولار عام 2019 وذلك لتوجيه المواد الخام للتصنيع المحلي بدلا من تصديرها بمقابل ضعيف مما يؤدي لزيادة الإنتاج المحلي وتغطية احتياجات السوق المحلي من المنتجات المصرية بدلا من الاستيراد الذي يستنزف الاحتياطي النقدي للدولة .

كانت اهم الدول التي انخفضت الصادرات اليها السعودية حيث بلغت 513 مليون دولار مقابل583 مليون دولار عام 2019 تليها الأردن حيث بلغت 148 مليون دولار مقابل 184 مليون دولار عام 2019 تليها المملكة المتحدة حيث بلغت 221 ملـيون دولار مقـابل 290 مليـون دولار عام 2019 تليها المانيا حيث بلغت 196مليون دولار مقابل 228 ملـيون دولار عام 2019ثم إيطاليا حيث بلغت 490 مليون دولار مقابل 495 ملـيون دولار عام 2019.