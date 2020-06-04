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محمود مسلم

الإحصاء: 21.2% انخفاضا في الواردات غير البترولية خلال الـ4 أشهر الأولى

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الوطن
11:38 ص | الخميس 04 يونيو 2020
معامل تكرير البترول

معامل تكرير البترول

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحـصاء اليوم  الخميس  الموافق 4  / 6 /2020  بياناً صحفياً عن الصادرات والواردات غير البترولية خلال الفترة يناير ـ ابريل 2020 ومن أهم المؤشرات :

الواردات :

بلغت قيمة اجمالي  واردات جمهورية مصر العربية الغير البترولية   18805 مليون دولار خلال الفترة من يناير الي ابريل 2020 مقابل  23864 مليون دولار خلال نفس الفترة عام 2019 بنسبة انخفاض 21.2 %بلغت قيمة الواردات الغذائية 3715 مليون دولار  الفترة من يناير الي ابريل 2020 مقابل  4802 مليون دولار خلال نفس الفترة عام 2019 بنسبة انخفاض 22.6 %.كانت  اهم الدول التي انخفضت الواردات منها الصين حيث بلغت 3080 مليون دولار مقابل 4126 مليون دولار  عام 2019  تليها امريكا حيث بلغت 1373 مليون دولار مقابل 1869 مليون دولار عام 2019  تليها المانيا حيث                      بلغت 1182 مليون دولار مقابل 1422 مليون دولار عام 2019  تليها البرازيل حيث بلغت  445 مليون دولار    مقابل 876 مليون دولار عام 2019 تليها  إيطاليا  حيث بلغت 783 مليون دولار مقابل 1093 مليون دولار عام 2019 ثم تركيا حيث بلغت 999 مليون دولار مقابل 1006 مليون دولار عام 2019 .

الصــــادرات  :

بلغت قيمة اجمالي صادرات جمهورية مصر العربية الغير البترولية   8707 مليون دولار خلال الفترة من يناير الي ابريل  2020 مقابل  8867 مليون دولار خلال نفس الفترة عام 2019 بنسبة انخفاض 1.8 % ويرجع هذا الانخفاض نتيجة انخفاض الصادرات من المواد الخام  حيث بلغت 948 مليون دولار مقابل 961 مليون دولار عام  2019 وذلك لتوجيه المواد الخام للتصنيع المحلي بدلا من تصديرها بمقابل ضعيف مما يؤدي لزيادة الإنتاج المحلي وتغطية احتياجات السوق المحلي من المنتجات المصرية بدلا من الاستيراد الذي يستنزف الاحتياطي النقدي للدولة .

كانت اهم الدول التي انخفضت الصادرات  اليها السعودية حيث بلغت 513 مليون دولار مقابل583 مليون  دولار عام 2019  تليها الأردن حيث بلغت 148 مليون دولار مقابل 184 مليون دولار عام 2019  تليها المملكة المتحدة حيث بلغت 221 ملـيون دولار مقـابل 290 مليـون دولار عام 2019 تليها المانيا حيث بلغت 196مليون دولار  مقابل 228 ملـيون دولار عام 2019ثم  إيطاليا حيث بلغت 490 مليون دولار مقابل 495 ملـيون دولار  عام 2019.