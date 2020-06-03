البترول: كشف أبوسنان يؤكد أن الصحراء الغربية أهم المناطق المنتجة للزيت

قال المهندس حمدي عبدالعزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إن الوزارة لديها خطة بتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، والكشف الجديد الذي تم الإعلان عنه اليوم في منطقة أبو سنان بالصحراء الغربية، وإنتاجه 4100 برميل زيت خام و18 مليون قدم مكعب غاز يوميا، وهذا الكشف سبقه في نفس المنطقة في ديسمبر الماضي كشف حوالي 7000 برميل في اليوم كميات من الغاز.

وأضاف عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن الكشف الجديد أكد على أن الصحراء الغربية مازالت من أهم المناطق المنتجة للزيت الخام والغاز الطبيعي في مصر، وكلما تم استخدام طرق التكنولوجي الحديث وصلنا لأعماق أكبر واكتشفنا كميات من البترول والغاز.

وتابع عبدالعزيز أنه لابد من زيادة الإنتاج من الطاقة، ويجب عمل برامج الحفر والاستكشاف، واكتشاف اليوم إضافة جديدة وخير جديد مضاف للخير السابق لدينا.