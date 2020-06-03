البترول: انخفاض ديون الشركات الأجنبية من 6.2 مليار دولار إلى 900 مليون

أكد المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أولى قطاع البترول اهتماما كبيرا، ودعمه، مشيرًا إلى أن قطاع البترول، استعاد ذاكرة النجاح في مصر.

وقال "عبدالعزيز" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن السيارات كانت تقف في طوابير أمام محطات تموين السيارات قبل يونيو 2013، مشيرًا إلى أن مصر للعام الخامس على التوالي، لا تجد أي مشكلة في توفير المنتجات البترولية للقطاعين العام والخاص، لافتًا إلى أن مصر كانت تستورد غاز طبيعي بـ2 مليار جنيه سنويا.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، أن ديون وزارة البترول، للشركات الأجنبية انخفت من 6.2 مليار دولار، إلى 900 مليون دولار فقط، لافتًا إلى أن سداد ديون الشركاء يجعلها حريصة على التعامل واستكمال أعمال الاستكشاف والتوسع في مصر.