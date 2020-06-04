صور.. نائبة محافظ القاهرة تتفقد مستشفى المبرة في مصر القديمة

تفقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بعض مستشفيات المنطقة ومنها مستشفى المبرة بحي مصر القديمة بحضور اللواء علاء خليل رئيس حي مصر القديمة، تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات محافظ القاهرة بتشكيل لجان لإدارة الأزمة بكل منطقة؛ لمتابعة الإجراءات الطبية والعلاجية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، والتأكد من توفير كل الإمكانات والاستعداد التام والجاهزية القصوى بجميع مستشفيات العزل التابعة للمنطقة.

وقالت نائب المحافظ إن الجولة ركزت على التأكد من توافر المستلزمات والاحتياجات الطبية الأساسية بالمستشفى لتغطية الاحتياجات المطلوبة، بناءً على نسبة تردد المواطنين، علاوة على التأكد أيضا من توافر الأدوية الأساسية لتغطية الاحتياجات بالمستشفى، كما تابعت مدى التزام المترددين بارتداء الكمامات والمسافة البينية، وأيضا التزام الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بارتداء الكمامات والاشتراطات الوقائية المطلوبة، مع متابعة منظومة النظافة.

وأكدت المتابعة مع الأطباء مدى تناسب عدد الأسرة مع الحالات المرضية تحسبا للحالات الطارئة، موجهة بضرورة استقبال المرضى وإجراء الفحوصات اللازمة والتشخيص وصرف الأدوية وتحويل الحالات التي تحتاج الرعاية الطبية وتستدعي حجزها إلى المستشفيات المجهزة والمعدة لذلك والتأكيد على حسن التعامل مع المواطنين.