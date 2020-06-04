لجان لمتابعة الخدمة الطبية لمواجهة كورونا في القاهرة

أعلن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، تشكيل لجان برئاسة نواب المحافظ وعدد من المختصين في الجهات المعنية، للمرور على المستشفيات للتأكد من تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام حضور الأطقم الطبية وتوافر وسائل حمايتهم لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد أنّ اللجان تمر بشكل دوري على المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالقاهرة وأماكن العزل.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة متابعة استقبال الحالات على مدار 24 ساعة، مع متابعة حالات العزل المنزلي والتأكد من وصول الأدوية إليهم وفقا للبرتوكول العلاجي الذي أقرته وزارة الصحة.