المسماري: تركيا تسعى لنهب ثروات ليبيا والتحكم في حركة الملاحة بالمتوسط

رحب الجيش الوطني الليبي، بأي مبادرات دولية لحل الأزمة الدائرة حاليا في الداخل الليبي، على أن يتوافر في المبادرة شرطان من أجل إنجاحها، أولها خروج العناصر المرتزقة والإرهابيين الذين جلبتهم تركيا إلى ليبيا للقتال في صفوف حكومة الوفاق، وكذلك إنهاء سيطرة الميليشيات على مؤسسات العاصمة طرابلس، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وأكد اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، خلال التقرير، الرفض التام لإقامة أي قواعد عسكرية في ليبيا، مشددا على أن تركيا تسعى لنهب الثروات الليبية والتحكم في حركة الملاحة في المتوسط عبر سيطرتها على حكومة فايز السراج، موضحًا أن الجنوب الليبي بات بؤرة لداعش، ودائما ما تمكن قوات الجيش من القضاء على عدد كبير من الإرهابيين.

وأشار المسماري، إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة، تتعاطى مع جميع الدول، التي تطرح حلولاً للأزمة الليبية بعيدا عن سيطرة الميليشيات والمرتزقة، بينما رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، ينصاع لأوامر تركيا وقطر، وأنه لا يمتلك قراراه أو أي رؤية للحل.