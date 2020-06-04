الكنيسة تحذر من وهم العلاج بـ"ماء وزيت بركة": من يفعل ذلك لا يمثلنا

حذرت مطرانية أسوان للأقباط الأرثوذكس، من أشخاص يطوفون المنازل ببعض المناطق التابعة لمدن ومراكز الإيبارشية، بحجة توزيع ماء وزيت بركة من الأديرة أو من الأنبا هدرا، مطران الإيبارشية، والكهنة للشفاء من الأمراض المنتشرة في هذه الفترة، خاصة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الإيبارشية في بيان لها: "نحن إذ لنا الثقة والإيمان في أسرار الكنيسة وفاعليتها ولكن السعي وراء الغيبيات لهو بعيد كل البعد عن هذا الإيمان، كما أن التنقل بين المنازل والأسر في هذه الفترة ليس من الحكمة أو المسؤولية الوطنية والمجتمعية والتي تحرص الكنيسة دوما عليها، ولذا فهؤلاء الأشخاص لا يمثلون الكنيسة في أسوان ولم تكلفهم الكنيسة بأي عمل من هذا النوع، ونرجو عدم التعامل مع أشخاص مجهولين وبالأحرى في هذه الأيام التي تمر فيها مصر والعالم بهذا الوباء المنتشر".

وأضافت الإيبارشية: "كما نحيطكم بأنه وردت لنا شكاوى من بعض أصحاب المحال التجارية يفيد مرور بعض الشباب حاملين أوراقا بها بعض النصوص لأجزاء من سفر الرؤيا، ويحاولون إثارة البلبلة والمخاوف من تفاسير واجتهادات مجهولة المصدر عن الأحداث التي يمر بها العالم حاليا، وتحاول الكنيسة من خلال بعض الكهنة التواصل مع هؤلاء الشباب لتصحيح هذه المفاهيم، ونرجو من كل من وصل إليهم هذه الأوراق أو الرسائل تجاهلها تماما".