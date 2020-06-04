تعرف على حركة المحليات الجديدة.. ترقيات وتنقلات

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، حركة التنقلات لقيادات الإدارة المحلية، والتي تتضمن 161 قيادة تضم 13 سكرتيرا عاما و7 في منصب سكرتير عام مساعد، و141 رئيس مركز ومدينة وحي، و89 رئيس مركز ومدينة، و47 رئيس حي و5 انتدابات بديوان عام المحافظة، وتعيين 60 قيادة ضمن إجراءات إعلان الوزارة رقم 2 لسنة 2019.

تضمنت حركة المحليات تعيين عبدالفتاح حمدي تمام عطية سكرتير عام البحر الأحمر، في منصب سكرتير عام الإسكندرية، وأشرف مصطفى محمد إبراهيم سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، في منصب سكرتير عام مطروح، وأشرف محمد حسنين موافي سكرتير عام محافظة الأقصر، في منصب سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، وعبدالقادر عبدالخالق عبدالقادر النوري سكرتير عام الفيوم، في منصب سكرتير عام محافظة الدقهلية.

وضمت الحركة ترقية نادر حنفي محمود عشماوي سكرتيرا عاما بجنوب سيناء، وطارق عبدالعظيم محمد جبر سكرتيرا عاما بمحافظة السويس، وهشام أحمد علي شادي لسكرتير عام محافظة بني سويف، ومحمد عبدالجليل محمد النجار سكرتير عام أسيوط عُين سكرتيرا عاما بمحافظة المنيا، ومحمد محمود أبو غنيمة سكرتير عام محافظة مطروح، عُين سكرتيرا عاما بمحافظة الفيوم، وحسين أحمد كمال الجندي سكرتير عام محافظة الشرقية، عُين سكرتيرا عاما بمحافظة أسيوط، وحاتم زين العابدين البيه رئيس مدينة ومركز المحلة الكبرى بالغربية، عُين سكرتيرا عاما بمحافظة الوادي الجديد، واللواء محمد كمال البنداري سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، عُين سكرتيرا عاما بمحافظة البحر الأحمر، ومحمد عبدالفتاح آدم عثمان سكرتير عام محافظة المنيا عُين سكرتيرا عاما بمحافظة الأقصر.

وفيما يخص سكرتيري العموم، عُين هشام علي إبراهيم الطويل رئيس مدينة ومركز أسيوط، سكرتيرا عاما مساعدا بمحافظة البحر الأحمر، وسيد محمود عبدالله سكرتيرا عاما مساعدا بالوادي الجديد، وطارق محمد إبراهيم الوراقي سكرتيرا عاما مساعدا بمحافظة سوهاج ، وأيمن محمد رضا أبوالنجا "رئيس مدينة أسوان" سكرتيرا عاما مساعدا بمحافظة أسوان، وحسام حمودة أحمد رُقِّي سكرتيرا عاما مساعدا محافظة بني سويف، ومجدي محمد عبده الوصيف "رئيس حي شرق مدينة نصر" سكرتيرا عاما مساعد بجنوب سيناء، ومنال عطية توفيق الغندور سكرتيرا عاما مساعدا بالدقهلية، وياسر فاروق حفناوي السيد سكرتيرا عاما مساعدا بكفر الشيخ، ونجوى أحمد عبدالرحمن العشيري "رئيس حي غرب شبرا الخيمة" سكرتيرا عاما مساعدا بالغربية، وعماد محمد أحمد يوسف "سكرتير عام مساعد أسوان" سكرتيرا عاما مساعدا بالمنوفية، ومحمد شوقي خليل بدر سكرتيرا عاما مساعدا بالبحيرة، وخالد جمعة عبدالرحمن عطية "سكرتير عام مساعد القليوبية" سكرتيرا عاما مساعدا بالأسكندرية، وهشام كمال عبدالرازق السيد خشبة "رئيس حي غرب القاهرة" سكرتيرا عاما مساعدا بالقليوبية، ومصطفى عبدالعزيز إبراهيم الزيات سكرتيرا عاما مساعدا بالقاهرة.