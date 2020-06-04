كيا تعلن بيع 46 ألف سيارة في مايو

أعلنت كيا موتورز أمريكا، بيع 45.817 سيارة في مايو، وكان الطلب على تشكيلة كيا من سيارات الدفع الرباعي القوية.

وتصدرت سبورتاج وسورينتو مخطط المبيعات، وقدمت سيارة Seltos SUV الجديدة بالكامل أفضل أداء لها منذ طرحها للبيع في يناير.

وقال بيل بيفر، نائب الرئيس لعمليات المبيعات، كيا موتورز أمريكا: "حققت سبورتاج رقما قياسيا جديدا لمبيعات التجزئة لشهر مايو، ومع ظهور العديد من المنتجات الجديدة لأول مرة في الأشهر المقبلة وتنفيذ وكلائنا لممارسات التسوق والخدمات، وتواصل التركيز ليس فقط على تجاوز احتياجات عملائنا ولكن أيضًا على صحتهم ورفاهيتهم".