"التضامن" تتواصل مع أصحاب الحضانات انتظارا لاستئناف العمل

كشفت مصادر بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تواصلت مع أصحاب الحضانات لبيان مدى استعداهم لاستئناف العمل مرة أخرى، فضلا عن التنسيق معهم لضمان اتخاذ الإجراءات الاحترازية السليمة حفاظا على سلامة الأطفال استعداد لعودة العمل خلال الفترة المقبلة التي قدرت بأسبوعين انتظارا لقرار لجنة إدارة أزمة كورونا المقرر الأسبوع المقبل.

وأضافت المصادر لـ "الوطن"، أن الوزارة تجري كل استعدادتها حاليا، حتى إذا جاء القرار بفتح الحضانات يكون كل شيء على ما يرام، موضحا أن فتح الحضانات سيتم بشكل تدريجي، حيث أن هناك حضانات خاصة للأطفال المصابين بالتوحد وحضانات خاصة بالتخاطب، وهو ما يُطلق عليها الحضانات التأهيلية أو العلاجية، التي تؤهل الأطفال، واستمرار غلقها أدى إلى تراجع حالة الأطفال وستكون تلك الحضانات في الأولوية عند قرار الفتح.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم توقيع بروتوكولات تعاون بين الوزارة وعدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك لتطوير دور الحضانات في مصر للأطفال من سن صفر حتى 4 سنوات من خلال رفع كفاءة الحضانات، لافتة إلى أن هذه الشراكة تقوم على تطوير 1350 حضانة و100 مركز أسرة من خلال 27 بروتوكول ويبلغ التمويل في المرحلة الأولى من البروتوكول 64 مليون جنيه تمثل 25%؜ من إجمالي التكلفة.

وأضافت القباج، أن الوزارة لديها 14 ألف و500 حضانة، و99% من العاملين بالحضانات سيدات، مؤكدة على أنه تم التعاقد مع بنك ناصر لتيسير الحصول على قروض للسيدات لإنشاء وتطوير حضانات تتراوح من 20 ألفا وحتى 500 ألف جنيه، بالنسبة لقروض الحضانات القائمة، ومليون جنيه لقروض الحضانات الجديدة.