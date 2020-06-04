تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في جنين وغزة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 640 حالة.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أكدت وزيرة الصحة مي الكيلة في بيان لها، تسجيل ثلاث إصابات في بلدة برطعة جنوب غرب مدينة جنين، وهم أطفال المواطنة التي أعلن عن إصابتها بالفيروس أمس، وأعمارهم (2 و5 و6 سنوات).

وأضافت أن الإصابة الرابعة هي لمواطنة (63 عاما) من قطاع غزة، مضيفة أنه تم تسجيل حالة تعافٍ واحدة لمريض من بلدة بيت أولا بمحافظة الخليل، ما يرفع حصيلة حالات التعافي إلى 532 حالة.