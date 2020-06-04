موسكو تطالب واشنطن بإطلاق سراح مواطنين روس محتجزين لديها

دعت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة السلطات الأمريكية إلى إطلاق سراح مواطنين روس محتجزين في السجون الأمريكية خشية تعرضهم للإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال السفير الروسي لدى أمريكا أناتولي أنطونوف، "فيما يتعلق بوضع فيروس كورونا الصعب في الولايات المتحدة، ندعو مجددًا السلطات المحلية القائمة على إنفاذ القانون والمنظمات الدولية غير الحكومة إلى إيلاء اهتمام بالمواطنين الروس القابعين في السجون الأمريكية"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضاف أنطونوف، أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة يثيرون قلقًا بالغًا إذ أنهم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار أنطونوف، إلى أن السفارة الروسية أرسلت أيضًا مذكرة دبلوماسية لوزارة الخارجية الأمريكية لطلب تقديم المساعدة الطبية للطيار الروسي قسطنطين ياروشينكو المحتجز لدى أمريكا.