بدء أولى جلسات إعادة محسن السكري فى قضية "غسل الأموال"

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، منذ قليل، أولى جلسات إعادة محاكمة الضابط السابق محسن السكري، في القضية التي يواجه فيها اتهامات بارتكاب جريمة غسل الأموال.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وأمانة سر معتز مدحت.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في يونيو 2012، بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 3 ملايين دولار أمريكي في القضية، وتقدم بطعن على الحكم أمام محكمة النقض، والتي قبلت الطعن المقدم منه، وأمرت بإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى، والتي تعقد اليوم أولى جلسات المحاكمة.